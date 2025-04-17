Глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире Первого информационного телеканала сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными, пишет БелТА.
По словам Головченко, в его кошельке всегда есть несколько сотен белорусских рублей, так как разные бывают случаи.
— У нас не везде можно расплатиться, да во всем мире не везде можно расплатиться безналичными средствами, поэтому что-то такое всегда есть в кошельке, — уточнил глава Нацбанка.
Вместе с тем он отметил, что предусмотрительность является хорошим качеством.
Тем временем новый глава Нацбанка Головченко сделал заявление о долларах в Беларуси.
Кстати, Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 17 апреля.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.