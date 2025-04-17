Вокруг Екатеринбурга построят новые кольцевые автодороги

«Я думаю, что это не последнее кольцо. Понятно, это может быть через 20 или 30 лет, а может — раньше, — сказал Денис Паслер. — Много раз подступались к единой выработке транспортных систем. Это одно из простых, финансово ёмких, но очень правильных решений. Если новое кольцо охватит все города вокруг Екатеринбурга, это существенно упростит выстраивание всех других связей внутри территории».