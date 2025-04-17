Вокруг Екатеринбурга построят новые кольцевые автодороги

Об этом на встрече со СМИ сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Я думаю, что это не последнее кольцо. Понятно, это может быть через 20 или 30 лет, а может — раньше, — сказал Денис Паслер. — Много раз подступались к единой выработке транспортных систем. Это одно из простых, финансово ёмких, но очень правильных решений. Если новое кольцо охватит все города вокруг Екатеринбурга, это существенно упростит выстраивание всех других связей внутри территории».
Уже заключен контракт на расширение ЕКАД от Тюменского до Режевского трактов на 18 млрд рублей. Работы пройдут в несколько этапов. Планируется расширить ЕКАД до шести полос, расчетная скорость составит 120 километров в час.
Также планируется в рамках государственно-частного партнерства расширить северное полукольцо ЕКАД. С привлечением инвесторов срок реализации проекта может составить от 3 до 5 лет.
«МК-Урал» в прошлом году писал, что планируется расширить ЕКАД от Режевского до Тюменского трактов (с 10 по 24 километр).
В рамках реконструкции Режевской развязки будет построен подъезд к транспортно-логистическому центру «Уральский».