Владимир Путин поручил развивать жилищную инфраструктуру в Хабаровском крае

На заседании Президиума Государственного Совета РФ, состоявшемся 15 апреля, президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления развития жилищной и коммунальной инфраструктуры страны. Особое внимание уделено национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого к 2036 году планируется ввести 1,38 миллиарда квадратных метров жилья, из них 663 миллиона квадратных метров — уже к 2030 году. В Хабаровском крае в 2025 году намерены построить 510 тысяч квадратных метров жилой площади. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это поможет повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека. В Хабаровском крае в 2024 году введено 210 тысяч квадратных метров, за первый квартал 2025 года — 91,2 тысячи квадратных метров.
По словам главы государства, ипотечные займы становятся малодоступными для основной массы населения.
«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до 10 процентов. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», — подчеркнул Владимир Путин.
В Хабаровском крае с 2019 по 2024 годы расселено шесть тысяч человек. В 2025 году работа продолжится в рамках федерального проекта «Жилье». Например, 22 семьи в Хабаровске уже переехали из аварийных домов на проспекте 60-летия Октября в новые квартиры.
В Хабаровском крае на капремонт коммунальных объектов в 2025 году выделено 247,2 миллиона рублей, из них 169,4 миллиона — из краевого бюджета.
«Жилье — это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы. Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Сегодня на заседании был рассмотрен целый ряд крайне важных, чувствительных для людей вопросов. Среди ключевых тем — развитие строительной отрасли, которая является одним из главных драйверов экономики страны и сегодня сталкивается с рядом сложностей. Глава государства дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах. Задача Госсовета — обеспечить их выполнение по всей России», — подвел итоги совещания секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.