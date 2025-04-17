Владимир Путин поручил развивать жилищную инфраструктуру в Хабаровском крае

На заседании Президиума Государственного Совета РФ, состоявшемся 15 апреля, президент России Владимир Путин обозначил ключевые направления развития жилищной и коммунальной инфраструктуры страны. Особое внимание уделено национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в рамках которого к 2036 году планируется ввести 1,38 миллиарда квадратных метров жилья, из них 663 миллиона квадратных метров — уже к 2030 году. В Хабаровском крае в 2025 году намерены построить 510 тысяч квадратных метров жилой площади. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.