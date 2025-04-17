Стало известно, сколько заработали депутаты петербургского ЗакСа в 2024 году

Второе место по объему доходов занял депутат 333, его официальная зарплата составила 95,8 млн рублей. Третье место досталось парламентарию № 35, заработавшему 33,1 млн рублей. Всего шестнадцать депутатов заявили о доходах, превышающих отметку в 10 млн рублей. Десять депутатов сообщили о годовых доходах в пределах 6−10 млн рублей. Еще 22 представителя ЗакСа зарабатывают ежегодно от 5 до 6 млн рублей. Доходы 12 депутатов оказались менее 5 млн рублей.