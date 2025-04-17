В Новосибирске могут появиться электробусы

Во время пресс-конференции ТАСС мэр отметил, что в городе действует разветвлённая контактная сеть. Благодаря этому и поставкам 258 троллейбусов «Горожанин», удалось пустить транспорт туда, где раньше его не было: в районы Родники, Стрижи и к пединституту. Сейчас такие троллейбусы составляют 80% парка. Чтобы довести долю до 100%, нужно закупить ещё около 60 единиц. На это потребуется около миллиарда рублей, однако в бюджете 2025 года таких средств не предусмотрено.