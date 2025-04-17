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В Новосибирске могут появиться электробусы

Мэрия хочет довести число троллейбусов с автономным ходом до 100% — для этого нужно ещё 60 машин.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские власти пока не планируют массовую закупку электробусов. По словам мэра Максима Кудрявцева, сейчас основной акцент делается на пополнение парка троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Во время пресс-конференции ТАСС мэр отметил, что в городе действует разветвлённая контактная сеть. Благодаря этому и поставкам 258 троллейбусов «Горожанин», удалось пустить транспорт туда, где раньше его не было: в районы Родники, Стрижи и к пединституту. Сейчас такие троллейбусы составляют 80% парка. Чтобы довести долю до 100%, нужно закупить ещё около 60 единиц. На это потребуется около миллиарда рублей, однако в бюджете 2025 года таких средств не предусмотрено.

Мэр подчеркнул, что троллейбусы экономичнее электробусов: не требуют дорогостоящих аккумуляторов и зарядных станций. Несмотря на это, Кудрявцев не исключил, что электробусы всё же могут появиться — город готов участвовать в пилотных проектах и тестировать технику.

Пока власти обсуждают возможные поставки с производителями, но конкретных договоренностей нет.