Чувашия полностью импортозаместила производство хмеля

По словам господина Николаева, в регионе завершена подготовка инфраструктуры и научно-технической базы отрасли. В частности, разработаны и внедрены отечественные технологии, созданы лаборатории, произведены специальные комбайны, сушилки и оборудование для переработки хмеля. Это позволяет республике перейти к расширению производственных площадей и углубленной переработке сырья.