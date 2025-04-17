В Хабаровске управляющую компанию оштрафовали за шум в батареях

После замера шума специалистами выяснилось, что его уровень превышает 46 дБ при нормативных 44 дБ.
В Роспотребнадзоре отметили, что такое, казалось бы, незначительное превышение может вызвать шумовую болезнь. При таком заболевании человек испытывает повышенную утомляемость и головные боли, которые могут привести к более серьезным последствиям.
В итоге управляющую компанию за нарушения оштрафовали, а также обязали до 24 мая привести тепловой пункт в нормативное состояние и произвести звукоизоляцию.