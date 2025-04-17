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В Хабаровске управляющую компанию оштрафовали за шум в батареях

Жительница дома по улице Волочаевской пожаловалась в Роспотребнадзор на непрекращающийся шум в системе отопления.

Источник: AP 2024

После замера шума специалистами выяснилось, что его уровень превышает 46 дБ при нормативных 44 дБ.

В Роспотребнадзоре отметили, что такое, казалось бы, незначительное превышение может вызвать шумовую болезнь. При таком заболевании человек испытывает повышенную утомляемость и головные боли, которые могут привести к более серьезным последствиям.

В итоге управляющую компанию за нарушения оштрафовали, а также обязали до 24 мая привести тепловой пункт в нормативное состояние и произвести звукоизоляцию.