Потолок обрушился в квартире многодетной семьи из Хабаровского края

Следственный комитет РФ начал проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в поселке Корфовский, где в одной из квартир обрушилась часть межквартирного потолочного перекрытия. Инцидент стал известен после публикации в соцсетях, где сообщалось, что в аварийном помещении проживает многодетная семья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.