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Потолок обрушился в квартире многодетной семьи из Хабаровского края

Проверку начал Следственный комитет России.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ начал проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в поселке Корфовский, где в одной из квартир обрушилась часть межквартирного потолочного перекрытия. Инцидент стал известен после публикации в соцсетях, где сообщалось, что в аварийном помещении проживает многодетная семья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В соцсетях появились фото и видео, на которых видно значительное повреждение потолка в квартире. Проверка инициирована по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют, кто ответственен за содержание дома: УК, ТСЖ или муниципальные власти.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия в целях установления обстоятельств случившегося, дается оценка действиям уполномоченных лиц, по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в Следственном комитете России.