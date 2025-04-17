Глава Нацбанка Беларуси Головченко объяснил, почему в некоторых магазинах нельзя рассчитаться телефоном

Нацбанк сказал, почему в некоторых магазинах нельзя расплатиться телефоном. Подробности озвучил новый председатель Национального банка Беларуси Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу, пишет БелТА.
— Возможные ограничения или лимиты, с которыми мы сталкиваемся, связаны не с нами, — пояснил Головченко.
Глава Нацбанка отметил, что ограничения или лимиты связаны с политикой эмитентов карточек, платежными системами или же с политикой тех, кто предоставляет приложения для использования в расчетах.
По его словам, в Беларуси сейчас полностью готов функционал для работы с подобными сервисами. Доказательством этому служит национальная система оплаты по QR-кодам при помощи приложения Белкарт Pay, которая хорошо работает, полностью функциональна.
— В настоящее время 19 белорусских банков присоединилось к этому сервису и количество его подписчиков постоянно растет. На данный момент насчитывается более 330 тыс. человек.
Вместе с тем он уточнил, что полностью система будет запущена к концу 2025 года.
Ранее глава Нацбанка Беларуси Головченко сказал, что носит в кошельке несколько сотен рублей наличными.
Вместе с тем новый глава Нацбанка Головченко сказал, звонили ли ему телефонные мошенники.