Трасса Юго-западная хорда пройдет через Ростовскую область

Через Ростовскую область собираются проложить скоростную трассу. Речь идет о Юго-западной хорде. Она должна соединить Сибирь, Урал, Казанскую и Самарскую области с Черноморским побережьем через Ростовскую область. И будет представлять четырехполосное шоссе.
Отметим, что протяженность дороги через Ростовскую область составит 232 километра. И она должна будет на час сократить время в пути для Ростовской области и Краснодарского края.
Однако сроки строительства трассы пока неизвестны. Проект должен появиться к 2030 году.