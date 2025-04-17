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Трасса Юго-западная хорда пройдет через Ростовскую область

Новая скоростная трасса свяжет Сибирь и Урал с Черноморским побережьем через Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Через Ростовскую область собираются проложить скоростную трассу. Речь идет о Юго-западной хорде. Она должна соединить Сибирь, Урал, Казанскую и Самарскую области с Черноморским побережьем через Ростовскую область. И будет представлять четырехполосное шоссе.

Отметим, что протяженность дороги через Ростовскую область составит 232 километра. И она должна будет на час сократить время в пути для Ростовской области и Краснодарского края.

Однако сроки строительства трассы пока неизвестны. Проект должен появиться к 2030 году.