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Дорожный сезон начался в Ростовской области

В Ростовской области отремонтируют 687 километров дорог.

Источник: Комсомольская правда

Дорожники Ростовской области приступили к работам на объектах 2025 года. В планах отремонтировать 460 участков дорог регионального и местного значения. Их общая протяженность составляет 687 километров. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Так, в Батайске уже стали ремонтировать дороги по улице Энгельса, которая связывает две школы. На участке 2,8 км заменять верхний слой асфальта. Работы завершат до конца мая.

В Зерноградском районе приступили к ремонту двух дорог межмуниципального значения. Работы идут и на Темерницкой развязке, и на «Северном обходе».

— До конца этого года дорожникам предстоит построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более 3 километров с освещением и устройством ограждений. Сейчас работы идут круглосуточно, с опережением графика, — говорится в сообщении.