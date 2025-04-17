Дорожный сезон начался в Ростовской области

Дорожники Ростовской области приступили к работам на объектах 2025 года. В планах отремонтировать 460 участков дорог регионального и местного значения. Их общая протяженность составляет 687 километров. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
Так, в Батайске уже стали ремонтировать дороги по улице Энгельса, которая связывает две школы. На участке 2,8 км заменять верхний слой асфальта. Работы завершат до конца мая.
В Зерноградском районе приступили к ремонту двух дорог межмуниципального значения. Работы идут и на Темерницкой развязке, и на «Северном обходе».
— До конца этого года дорожникам предстоит построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более 3 километров с освещением и устройством ограждений. Сейчас работы идут круглосуточно, с опережением графика, — говорится в сообщении.