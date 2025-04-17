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Мэр Новосибирска озвучил, сколько потребуется денег для полного обновления троллейбусного парка

Планируется заменить все городские троллейбусы на автономные.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что на обновление троллейбусного парка города до 100% потребуется около 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Сейчас порядка 80% городских троллейбусов заменены с «классических» на автономные, уточнил мэр.

В рамках реализации проекта потребуется закупить около 60 транспортных средств с автономным ходом, что составит 20% от всех местных троллейбусов.

Уточняется, что в этом году обновление парка не будет осуществлено из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели.

«Как только у нас будут финансовые возможности, мы будем эти процессы запускать», — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Добавим, что троллейбусы с автономным ходом способны проезжать до 30 км без подключения к контактной сети, что позволяет расширять маршруты и охватывать даже отдаленные жилмассивы.