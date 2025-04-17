Мэр Новосибирска озвучил, сколько потребуется денег для полного обновления троллейбусного парка

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что на обновление троллейбусного парка города до 100% потребуется около 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Сейчас порядка 80% городских троллейбусов заменены с «классических» на автономные, уточнил мэр.
В рамках реализации проекта потребуется закупить около 60 транспортных средств с автономным ходом, что составит 20% от всех местных троллейбусов.
Уточняется, что в этом году обновление парка не будет осуществлено из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели.
«Как только у нас будут финансовые возможности, мы будем эти процессы запускать», — подчеркнул Максим Кудрявцев.
Добавим, что троллейбусы с автономным ходом способны проезжать до 30 км без подключения к контактной сети, что позволяет расширять маршруты и охватывать даже отдаленные жилмассивы.