Золото исчезло из обменников Казахстана

В обменниках Казахстана закончились слитки аффинированного золота, сообщил глава Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев.
Что говорит Нацбанк?
В ответе пресс-службы Нацбанка отмечается, что изготовление слитков — это многоэтапный процесс, включающий производство, логистику и реализацию, и он может занимать продолжительное время.
«В данный момент Национальный банк временно не исполняет заявки банков второго уровня и небанковских обменных пунктов на приобретение мерных слитков аффинированного золота в связи с особенностями производственно-логистического цикла. Заявки от банков второго уровня и обменных пунктов будут рассматриваться в установленном порядке по мере поступления мерных слитков в филиалы Нацбанка», — говорится в ответе монетарного регулятора.
В качестве альтернативы в Нацбанке указали, что через кассы территориальных филиалов также реализуются инвестиционные монеты из золота и серебра без дополнительной комиссии. Кроме того, у банков и обменников имеется возможность выкупить слитки у казахстанцев при условии целостности защитной упаковки с последующей перепродажей.
«Поступление мерных слитков ожидается в конце II квартала 2025 года», — указывается в ответе Нацбанка.
Что с ценами на золото?
Цена на золото впервые в истории превысила 3 330 долларов за унцию. Стоимость фьючерса на золото, по данным нью-йоркской биржи Comex, в последние дни показывает стремительный рост из-за усиления интереса инвесторов к драгметаллу на фоне очередного обострения торговой войны и неопределенности в торговой политике США.
По данным Национального банка Казахстана, 17 апреля один грамм золота стоит 55 421 тенге. На сайте одного из крупнейших банков страны цена продажи грамма золота уже достигла 60 241 тенге.
Кроме того, как видно из данных другого банка, за последний год цена продажи золотых слитков в Казахстане выросла почти на 62 процента.
Нацбанк в режиме накопления
11 апреля на брифинге глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что регулятор приостановил продажи золота за рубеж с 19 февраля. С начала года было продано около 8 тонн.
«Мы покупаем золото в том же объеме. На этот год Министерство промышленности нам дало цифру в 67 тонн. Все эти суммы пока у нас будут покупаться и храниться в нашем хранилище. Мы не продаем. Пока мы в режиме накопления», — сказал Сулейменов.
По информации Нацбанка, в 2024 году реализовали 71 106 слитков общим весом 2,5 тонны, что на 84 процента больше по сравнению с 2023 годом.