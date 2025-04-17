Золото исчезло из обменников Казахстана

«Мы покупаем золото в том же объеме. На этот год Министерство промышленности нам дало цифру в 67 тонн. Все эти суммы пока у нас будут покупаться и храниться в нашем хранилище. Мы не продаем. Пока мы в режиме накопления», — сказал Сулейменов.