Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию

По данным платформы ООН Comtrade, проанализированных РИА Новости, в первую тройку крупнейших поставщиков лимонов в РФ в 2024 году также вошли ЮАР (21%) и Аргентина (11%). Для сравнения, у Узбекистана — 4%, у Бразилии — 2%. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорил агентству, что из перечня стран, которые могли бы заместить в РФ выпавшие турецкие лимоны, очевидное логистическое преимущество есть у Узбекистана — он ближе всех расположен к российскому рынку.