Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию

ТАШКЕНТ, 17 апр — РИА Новости. Власти Узбекистана намерены увеличить поставки лимонов за рубеж, прежде всего в Россию, за счет расширения сети продаж и открытия торговых домов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости.
На прошлой неделе на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции (более 50% российского импорта лимонов) приостановить поставки из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с экспортерами и фермерами турецкие власти решили отказаться от этих планов.
«В целях увеличения объемов экспорта лимонной продукции… создать торговые дома ООО “Денов агро стар” в зарубежных странах. При этом, прежде всего, необходимо обеспечить его открытие в России», — говорится в тексте документа кабмина Узбекистана.
Постановлением утверждена программа мер по поддержке лимонной отрасли в Узбекистане, а также прогнозные показатели производства и экспорта лимонов в 2025—2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт — до 5,55 тысячи тонн (+15%).
Программа предусматривает создание компании Denov agro star полной цепочки выращивания, переработки, хранения и поставки продукции на экспортные рынки. В частности, компания намерена осуществить проекты по экспортной упаковке лимонной продукции под торговой маркой Uzlemon.
По данным платформы ООН Comtrade, проанализированных РИА Новости, в первую тройку крупнейших поставщиков лимонов в РФ в 2024 году также вошли ЮАР (21%) и Аргентина (11%). Для сравнения, у Узбекистана — 4%, у Бразилии — 2%. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорил агентству, что из перечня стран, которые могли бы заместить в РФ выпавшие турецкие лимоны, очевидное логистическое преимущество есть у Узбекистана — он ближе всех расположен к российскому рынку.