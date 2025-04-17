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Доллар еще подорожал на торгах 17 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,20 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,37 тенге (+0,035).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 71,70 тенге (+0,85).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,1−523,7 тенге, евро — по 590,5−595,5 тенге, рубли — по 6,27−6,41 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 апреля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 55 центов (0,8%) и составили 66,40 доллара за баррель.

Американская нефть марки WTI подорожала на 66 центов (1,1%) — до 63,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,67 тенге, евро — 592,46 тенге, рубля — 6,32 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 апреля, можно здесь.