В Самарской области у 150 светофоров появятся «глаза»

В Самарской области планируют установить еще 150 видеодетекторов на светофоры. Новая платформа позволит внедрить ИТС, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Детекторы будут размещены на светофорных объектах 14 улиц в Самаре и 1 в Тольятти. На региональной сети дорог детекторы появятся в поселке Курумоч на трассе Волжский — Курумоч — «Урал», — указали в сообщении.
Детекторы в режиме реального времени позволят собирать данные об интенсивности движения, а также помогут регулировать работу светофоров. Система также позволит снизить количество транспортных заторов и повысить безопасность на дорогах.