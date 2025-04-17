Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области у 150 светофоров появятся «глаза»

В Самарской области развивают интеллектуальную транспортную систему.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области планируют установить еще 150 видеодетекторов на светофоры. Новая платформа позволит внедрить ИТС, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Детекторы будут размещены на светофорных объектах 14 улиц в Самаре и 1 в Тольятти. На региональной сети дорог детекторы появятся в поселке Курумоч на трассе Волжский — Курумоч — «Урал», — указали в сообщении.

Детекторы в режиме реального времени позволят собирать данные об интенсивности движения, а также помогут регулировать работу светофоров. Система также позволит снизить количество транспортных заторов и повысить безопасность на дорогах.