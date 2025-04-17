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В Омске готовятся к обрушению дома 1937 года постройки

Жильцов дома № 3 в посёлке Биофабрика экстренно эвакуируют в связи с выявленной опасностью обрушения здания.

В связи с выявленной опасностью обрушения жилого здания, городская администрация Омска приняла решение о введении режима повышенной готовности на территории дома № 3, расположенного в поселке Биофабрика Центрального округа.

Согласно постановлению, подписанному мэром города Сергеем Шелестом 16 апреля, экспертная оценка ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ» указала на критическое состояние здания. Структурные элементы дома имеют значительные повреждения и деформации, что привело к полной потере их несущей способности. Данная ситуация представляет угрозу для жизни и здоровья не только жильцов, но и проходящих мимо людей.

Режим повышенной готовности предусматривает привлечение специалистов, ответственных за предотвращение и устранение чрезвычайных ситуаций. Они будут осуществлять мониторинг состояния здания и, при необходимости, проводить эвакуацию жителей. Департаменту жилищной политики поручено организовать переселение граждан из аварийного дома.

Двухэтажный дом № 3, состоящий из восьми квартир и находящийся в поселке Биофабрика, был возведен в 1937 году. Следует отметить, что еще в апреле 2019 года данное строение было признано аварийным и непригодным для проживания.

Ранее мы писали, что в Омске разобрали пятиэтажный дом № 53 на улице 20-го Партсъезда в городке Нефтяников. В августе 2022 года обрушился целый угол жилого здания.