В Перми начался поиск подрядчика для строительства новой школы в Рабочем поселке

В Перми ищут подрядчика на проектирование и строительство новой школы в Рабочем поселке. Она будет расположена на участке, ограниченном улицами Ким, 74, Василия Соломина, 8а, 12, 12а, Тургенева 7, 9, 11. Стоимость выполнения работ оценили в 1,6 млрд рублей. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок.