В Перми начался поиск подрядчика для строительства новой школы в Рабочем поселке

В Перми ищут подрядчика на проектирование и строительство новой школы в Рабочем поселке. Она будет расположена на участке, ограниченном улицами Ким, 74, Василия Соломина, 8а, 12, 12а, Тургенева 7, 9, 11. Стоимость выполнения работ оценили в 1,6 млрд рублей. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок.
Согласно условиям технического задания, это будет новое четырехэтажное здание площадью до 17 тыс. квадратных метров. Под застройку определен земельный участок в 1,6 га. Учебное заведение будет рассчитано на 1050 учащихся.
Подрядчику предстоит спроектировать и построить объект, подключить все инженерные сети и благоустроить прилегающую территорию. Приступить к выполнению работ необходимо с 23 мая. Завершить возведение и сдать объект в эксплуатацию планируется до 30 ноября 2028 года.