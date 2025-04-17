Пик инфляции в Казахстане придется на 2025 год — Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Нацбанк Казахстана продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Прогнозируется, что ключевая ставка (Overnight repo rate) будет повышаться в течение 2025 года: до 16,50% в первом квартале, 16,75% во втором и достигнет 17,00% к концу третьего и четвертого кварталов 2025 года. После этого ожидается постепенное снижение ставки: до 15,00% в 2026 году, 11,00% в 2027 году и 9,00% к концу 2028 года.