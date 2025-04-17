Пик инфляции в Казахстане придется на 2025 год — Goldman Sachs

Цена на нефть — главный драйвер макроэкономики
Goldman Sachs (GS) скорректировал свои макроэкономические прогнозы для стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEEMEA), приняв во внимание снижение ожидаемых цен на нефть Brent до 62 долларов за баррель в 2025 году и 55 долларов в 2026 году. Несмотря на это, базовый сценарий GS предполагает отсутствие рецессии в Соединенных Штатах Америки и умеренное увеличение добычи ОПЕК+, что оценивается как относительно благоприятный внешний фон.
Особое внимание в прогнозе уделено Казахстану, — отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов. Для нашей страны GS ожидает сохранения динамичного экономического роста и приводит более подробные данные по ключевым макропоказателям в сравнении с другими странами региона.
Рост ВВП: Казахстан опережает большинство стран CEEMEA
Согласно последним данным Goldman Sachs, в 2025 году экономика РК ускорится до 5,2%, а затем последует некоторое замедление до 4,1% в 2026 году и 4,3% в 2027 году. Фактические данные за предыдущие годы показывают рост ВВП на уровне 3,2% в 2022 году, 5,1% в 2023 году и 4,8 в 2024 году.
Аналитики банка считают, что внутренний спрос и гибкая фискальная политика позволят Казахстану частично нивелировать негативное влияние снижения цен на нефть.
Прогноз по инфляции в Казахстане остается напряженным
Если среднегодовая инфляция в 2023 году составила 15,0%, в 2024 году — 8,7%, то в 2025 году Goldman Sachs прогнозирует новое ускорение инфляции до 9,7%, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление, несмотря на восстановление глобальных цепочек поставок. В последующие годы ожидается замедление роста потребительских цен: до 7,3% в 2026 году и 5,9% в 2027 году. Для сведения: фактический уровень инфляции в 2022 году составлял 20,2%.
Стоит отметить, что прогнозируемая среднегодовая инфляция в Казахстане на 2025 год (9,7%) несколько ниже среднего показателя по региону CEEMEA (10,9%), однако превышает средний уровень для CEEMEA без учета России (8,0%).
Денежно-кредитная политика Нацбанка РК: курс на ужесточение продолжится
Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Нацбанк Казахстана продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Прогнозируется, что ключевая ставка (Overnight repo rate) будет повышаться в течение 2025 года: до 16,50% в первом квартале, 16,75% во втором и достигнет 17,00% к концу третьего и четвертого кварталов 2025 года. После этого ожидается постепенное снижение ставки: до 15,00% в 2026 году, 11,00% в 2027 году и 9,00% к концу 2028 года.
Такая траектория ключевой ставки отражает стремление НБК якорить инфляционные ожидания в условиях внешних экономических колебаний и внутреннего инфляционного давления.
Казахстан в региональном контексте
Представленные Goldman Sachs прогнозы позволяют увидеть место Казахстана среди других стран CEEMEA. Однако, в отношении их прогнозов лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй», полагает Эльдар Шамсутдинов.
«Стоит понимать, что GS по нашему региону часто мисаутят (miss out — сленговое выражение: “оказываются неточными, ошибочными”, “не сбываются”, “пропускают важные моменты”), но ожидания по ставке характерны для большинства участников рынка. Внешние участники рынка ждали и продолжают ждать движения вверх, поскольку это рациональные ожидания».Эльдар Шамсутдинов.
Несмотря на снижение цен на нефть, ожидаемый рост ВВП Казахстана остается одним из самых высоких в регионе. Однако и уровень инфляции, хотя и демонстрирует тенденцию к снижению в среднесрочной перспективе, все еще остается значительным по сравнению с некоторыми другими странами региона.