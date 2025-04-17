В Пермском крае новый сезон дорожных работ включит ремонт 95 км автодорог

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 95 км автодорог, а также 35 мостов по всему Пермскому краю.
В число ключевых объектов вошли современные дорожные развязки: в Ильинском, Соликамском, Березниковском и Верещагинском округах, в Перми — на ул. Крисанова и трасса ТР-53.
Мостовые переходы приведут в нормативный порядок на территориях нескольких муниципалитетах, включая Лысьвенский округ — через реку Большая Травянка, Березники — через реки Сырья и Тазмер, Чусовой — путепровод через железную дорогу на ул. Юности.
В рамках нацпроекта отремонтируют дороги во семи районах Перми.
В Дзержинском районе общая площадь ремонтных работ составит почти 8 тысяч кв. метров — это ул. Якуба Коласа на участке от дома ул. Толмачева, 1; ул. Решетникова от ул. Екатерининской до ул. Ленина, ул. Толмачева от ул. Якуба Колоса до ул. Окулова.
В Ленинском районе отремонтируют: ул. Екатерининскую от ул. Горького до ул. Попова; ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Ленина; ул. Куйбышева на участках — от ул. Советской до ул. Монастырской, от ул. Ленина до ул. Екатерининской; ул. Верхне-Курьинскую от ул. 2-я линия до «Дороги Дружбы».
В Кировском районе обновление ждет ул. Светлогорская. В Свердловском районе ремонтные работы охватят площадь 30 тыс. кв. метров — улицы Лихвинская и Братская на участках от ул. Старцева до ул. Братской, ул. Лихвинская до НПО «Биомед».
В Мотовилихе нацпроект включил ремонт: ул. Тургенева от ул. Макаренко до ул. Дружбы, ул. Уинскую от ул. Макаренко до ул. Юрша, участок перехода от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, бул. Гагарина.
В Индустриальном районе продолжат начатый в прошлом году ремонт ул. Леонова от ул. Рязанской до ул. Свиязева, в Индустриальном районе — ул. Лянгасова между домами № 96 и № 135.