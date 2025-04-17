В Пермском крае новый сезон дорожных работ включит ремонт 95 км автодорог

В Ленинском районе отремонтируют: ул. Екатерининскую от ул. Горького до ул. Попова; ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Ленина; ул. Куйбышева на участках — от ул. Советской до ул. Монастырской, от ул. Ленина до ул. Екатерининской; ул. Верхне-Курьинскую от ул. 2-я линия до «Дороги Дружбы».