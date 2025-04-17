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На Северном обходе Ростова до конца года построят Темерницкую развязку

На Северном обходе Ростова в круглосуточном режиме идет строительство Темерницкой развязки. Объект планируют сдать до конца года. Об этом сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Источник: РИА "Новости"

В течение 2025 года планируется построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более трех километров. По словам Беликовой, в настоящее время работы идут с опережением графика, на стройке задействованы 160 человек и 55 единиц техники.

Темерницкая развязка расположена на Северном обходе Ростова и является часть Ростовского транспортного кольца.

Предполагается, что в ближайшие три года 8,5 км дорог на Северном обходе расширят до четырех полос. Завершить реконструкцию Северного обхода планируют в 2027 году.

«В перспективе мы соединим несколько федеральных трасс — направления на Краснодар, Москву, Мариуполь, — замкнув РТК вторым участком “Западной хорды”. У нас предусмотрено расширение на нескольких участках “Северного обхода”, что позволит соединить уже построенные развязки в единую транспортную артерию», — отметила Алена Беликова.