На Северном обходе Ростова до конца года построят Темерницкую развязку

В течение 2025 года планируется построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку протяженностью более трех километров. По словам Беликовой, в настоящее время работы идут с опережением графика, на стройке задействованы 160 человек и 55 единиц техники.
Темерницкая развязка расположена на Северном обходе Ростова и является часть Ростовского транспортного кольца.
Предполагается, что в ближайшие три года 8,5 км дорог на Северном обходе расширят до четырех полос. Завершить реконструкцию Северного обхода планируют в 2027 году.
«В перспективе мы соединим несколько федеральных трасс — направления на Краснодар, Москву, Мариуполь, — замкнув РТК вторым участком “Западной хорды”. У нас предусмотрено расширение на нескольких участках “Северного обхода”, что позволит соединить уже построенные развязки в единую транспортную артерию», — отметила Алена Беликова.