Новый импульс развития. Автозавод и ссуз создали машиностроительный кластер

Рождение машиностроительного кластера.
12 апреля в России прошёл Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В Тольятти его организаторами стали «АВТОВАЗ» и Тольяттинский машиностроительный колледж (ТМК). Вместе автозавод и ссуз создали образовательно-производственный центр (ОПЦ) в области машиностроения. Именно он стал целью партнёрства, заключённого между сторонами 16 июля 2024 года.
Колледж выступил в качестве кластерообразующего учреждения, а автогигант стал опорным работодателем для его выпускников. Выгода обоюдная: завод заботится о притоке молодых кадров, а ссуз улучшает свою материально-техническую базу и обновляет профильные образовательные программы.
Кластеры обеспечивают практико-ориентированное образование. Они должны решить задачу подготовки кадров для реального сектора экономики. На создание ОПЦ потратят десятки миллионов рублей.
«Для нас очень важно — привлекать молодежь. При поддержке правительства региона и федеральных органов власти мы будем ещё более тесно работать с колледжами Самарской области. Создаваемый образовательно-производственный центр будет способствовать дальнейшему улучшению нашей работы, разработке и реализации новых программ подготовки специалистов, готовых к работе в новых условиях», — отметил вице-президент по персоналу и социальной политике автозавода Дмитрий Михаленко.
Сейчас в кластер «Машиностроение» входят семь тольяттинских ссузов и шесть предприятий, включая автозавод. За первые три года обучение в новых условиях пройдут около 2 тыс. студентов.
Большие планы.
Первые студенты ОПЦ «Машиностроение» начнут занятия уже 1 сентября. В новом учебном году на базе кластера студентов ждёт современный учебно-производственный участок по 10 видам работ для трёх укрупненных групп специальностей. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, идентичным тому, что используется на заводе.
Сейчас в колледже идёт капремонт, обновляется материально-техническая база, мастерские и лаборатории комплектуются современным оборудованием. К образовательному процессу подключат мастеров и наставников.
Миссия кластера «Машиностроение» — построение в регионе системы долгосрочного, эффективного, взаимовыгодного сотрудничества между колледжами Тольятти, готовящими кадры для заводов — участников кластера. Результатом должно стать двукратное увеличение количества студентов по образовательным программам машиностроительного профиля к 2027 году.
Миссия выполнима.
Ещё одна задача проекта «Профессионалитет» — возможность сократить разрыв между производством и ссузами. К слову, между автогигантом и колледжем такого разрыва нет: учебное заведение является для АВТОВАЗа базовым по подготовке специалистов с 1985 года. По востребованным специальностям студенты могут пройти обучение в создаваемом кластере и заключить целевой договор с последующим гарантированным трудоустройством на завод.
Более того, предприятие предлагает студентам колледжей ряд программ, позволяющих совмещать работу и учебу. При таком графике студенты получают зарплату и дополнительную выплату ежемесячно. Трудоустройство возможно на весь учебный период по гибкому графику, как в рамках дуального обучения и прохождения практики, так и на лето.