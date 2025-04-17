Новый импульс развития. Автозавод и ссуз создали машиностроительный кластер

Ещё одна задача проекта «Профессионалитет» — возможность сократить разрыв между производством и ссузами. К слову, между автогигантом и колледжем такого разрыва нет: учебное заведение является для АВТОВАЗа базовым по подготовке специалистов с 1985 года. По востребованным специальностям студенты могут пройти обучение в создаваемом кластере и заключить целевой договор с последующим гарантированным трудоустройством на завод.