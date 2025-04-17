В Самаре установили более 1 600 новых баков для мусора

В Самаре из закупленных городскими властями порядка 3800 баков для мусора уже установлено на специальных площадках внутри микрорайонов более 1 600 новых контейнеров.
Новые мусорные баки установлены по 505 адресам. Так, в конце минувшей недели 20 новых контейнеров объемом 1,1 кубометра расставлены во дворах на улицах Волгина, Мориса Тореза и других.
«Новые баки хранятся на нашей специализированной базе и размещаются на контейнерных площадках в соответствии с графиком, после того, как управляющие организации тщательно их очистят, а региональный оператор вывезет накопившийся мусор. Также проводим замену поврежденных контейнеров, вышедших из строя, — рассказал руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Хаистов. — Во всех районах города стараемся обеспечить достаточное количество контейнеров, особенно накануне субботников, чтобы баки не переполнялись и у жителей не возникало проблем со складированием мусора».
По словам генерального директора АО «Экология» Андрея Шестакова, при необходимости дополнительные контейнеры на площадки установит и регоператор. Соответствующие заявки в его адрес могут направлять главы районов Самары.
Кроме того, в Самаре приступили к ремонту самих контейнерных площадок. На сегодняшний день ремонтируется уже 20 площадок. На них демонтируются старые конструкции и устанавливаются новые элементы. Всего к началу осени обновят порядка 300 мест складирования мусора. По нескольким адресам контейнерные площадки появятся впервые. Специалисты установят модульные металлоконструкции с крышей и отсеком для крупногабаритных отходов, после чего площадки будут укомплектованы новыми контейнерами, сообщили в администрации Самары.