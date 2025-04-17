В Самаре установили более 1 600 новых баков для мусора

«Новые баки хранятся на нашей специализированной базе и размещаются на контейнерных площадках в соответствии с графиком, после того, как управляющие организации тщательно их очистят, а региональный оператор вывезет накопившийся мусор. Также проводим замену поврежденных контейнеров, вышедших из строя, — рассказал руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Хаистов. — Во всех районах города стараемся обеспечить достаточное количество контейнеров, особенно накануне субботников, чтобы баки не переполнялись и у жителей не возникало проблем со складированием мусора».