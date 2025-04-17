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Ещё одна площадка для КРТ утверждена в Екатеринбурге

Документ об этом подписал градоначальник Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал добро на выделение новых зон для комплексного развития территории в квартале, ограниченном улицами Бабушкина, Корепина и Стачек. Согласно информации мэрии, площадка включает в себя два участка, расположенных неподалеку друг от друга, хотя и не являющихся смежными.

Первый участок, занимающий почти 20 тысяч квадратных метров, находится между улицами Краснофлотцев, Бабушкина, Стачек и Корепина. Второй участок, площадью свыше двух тысяч квадратных метров, располагается на противоположной стороне перекрестка улиц Корепина и Бабушкина.

Полная модернизация данной территории запланирована на 13 лет. В течение этого времени девелопер осуществит расселение и демонтаж 16 зданий, возведенных в 1940-х годах, а затем построит детсад на 150 воспитанников, многофункциональный спортивный комплекс и современные жилые дома.

Напомним, ранее Алексей Орлов объявил о начале аукциона на право комплексного развития территории в районе Шадринского переулка и улицы Блюхера. Также на торги выставлен участок на пересечении Базового переулка и Сибирского тракта.