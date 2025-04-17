Ещё одна площадка для КРТ утверждена в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал добро на выделение новых зон для комплексного развития территории в квартале, ограниченном улицами Бабушкина, Корепина и Стачек. Согласно информации мэрии, площадка включает в себя два участка, расположенных неподалеку друг от друга, хотя и не являющихся смежными.