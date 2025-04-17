«МБ Рус»: у пикапов Foton появится механическая трансмиссия и бензиновый мотор

Именно для этого у нас на выставке даже были представлены в прошлом году дооборудованные автомобили, мы показывали, что можно сделать. У нас практически все компании, которые предоставляют дооборудование, находятся с нами в партнерских отношениях. С моделями V7 и V9 мы будем делать доработки под тот бизнес, где это будет актуально, потому что ценовая категория автомобиля уже другая.