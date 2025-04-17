В Челябинске началась остановка вредного электродного производства ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат начал процесс остановки электродного производства. ЧЭМК проработал 95 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что полное прекращение работы займет 67 дней из-за технологических особенностей.
«Сегодня мы начали процесс остановки», — приводит пресс-служба слова Текслера.
Напомним, с инициативой прекратить работу электродного производства на ЧЭМК глава региона обратился к Владимиру Путину в феврале 2024 года. Президент идею поддержал и заявил, что вредное производство должно быть выведено за пределы города.
Алексей Текслер назвал событие историческим для города, напомнив, что первые вредные производства уходят из центральной части. Это даст новые возможности для развития города и его будущего.
Глава региона подчеркнул, что все задействованные в работе остановленного электродного производства будут трудоустроены.