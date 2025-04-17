«Большие проблемы». Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привести в чувство одно из крупных предприятий страны, пишет БелТА.
Так, при согласовании назначения замглавы Федерации профсоюзов Александра Щековича на должность главы администрации Советского района Минска, Александр Лукашенко сказал, что ему следует держать на особом контроле «АМКОДОР», одно из производств которого расположено на территории района.
Президент сказал привести в чувство, но и ни в коем случае не загубить это предприятие.
— Я очень буду ждать твоего подключения. С «АМКОДОРом» у нас большие проблемы, — констатировал глава страны.
Еще Лукашенко назвал «АМКОДОР» очень перспективным для Беларуси и России предприятием. А также очень важным для общего рынка.
— Поэтому вникай, — подытожил президент.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал своему новому помощнику избегать конфликтов.
Также белорусский лидер объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников.