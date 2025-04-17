Импортное постельное белье начнут ввозить в Беларусь по лицензии

По словам, замглавы концерна Наталии Мурашко, лицензирование ввоза постельного белья в Беларусь могут ввести на полгода. Нормативно-правовой акт для этого сейчас проходит юридическую экспертизу и вскоре будет подписан. Также готовится второй проект в сфере госзакупок. Согласно этому документу для участия в госзакупках, постельное белье должно быть изготовлено из отечественных тканей.