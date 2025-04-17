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Импортное постельное белье начнут ввозить в Беларусь по лицензии

В Беларуси начнут лицензировать импортное постельное белье.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют ввести лицензирование ввоза постельного белья из других стран. Об этом рассказали в «Беллегпроме», передает БелТА.

По словам, замглавы концерна Наталии Мурашко, лицензирование ввоза постельного белья в Беларусь могут ввести на полгода. Нормативно-правовой акт для этого сейчас проходит юридическую экспертизу и вскоре будет подписан. Также готовится второй проект в сфере госзакупок. Согласно этому документу для участия в госзакупках, постельное белье должно быть изготовлено из отечественных тканей.

Мурашко обратила внимание, что из-за значительного роста импорта отечественным производителям непросто. Поэтому принимаются решения для взаимной поддержки торговли и предприятий.

Тем временем МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях.

И в Беларуси 11 человек украли более 18 тонн говядины и 7,5 тонны свинины на 110 тысяч рублей.