ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025

Уточняется, что с 1 июля профессиональные пенсии будут выплачивать только на базовые счета. В том случае, если у физлица данный счет отсутствует, то зачисление указанного вида пенсии будет приостановлено от получения органом Фонда данных о базовом счете и его реквизитах.