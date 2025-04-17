ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025 года. Подробности озвучили в официальном телеграм-канале Фонда социальной защиты населения.
В ФСЗН ответили на вопрос, поступивший от белорусов: будет ли и далее продолжена выплата профессиональных пенсий на ранее открытые текущие (расчетные) банковские счета физлиц с 1 июля 2025 года.
«Выплата будет приостановлена», — сказано в сообщении.
Уточняется, что с 1 июля профессиональные пенсии будут выплачивать только на базовые счета. В том случае, если у физлица данный счет отсутствует, то зачисление указанного вида пенсии будет приостановлено от получения органом Фонда данных о базовом счете и его реквизитах.
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