Импортные грузовики освободят от утильсбора

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Основное новшество документа в том, что за импортные грузовые авто (экологического класса 5 и выше, «возраст» авто — не более трех лет), а также прицепы и полуприцепы, не надо будет платить сбор.
Как отмечается в сообщении, это делается для того, чтобы перевозчики могли обновлять парк автомобилей, приобретая модели, которые будут «конкурентоспособны на международном рынке».
«Предусмотренные Указом преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать в целом развитию экспортоориентированного сегмента экономики страны», — отмечает «Пул Первого».
Ранее, в октябре 2024 года, в России в целом ставки утильсбора на автомашины выросли на 70−85%. Беларусь, с 9 февраля 2025 года, также подняла ставки.
Для физлиц, которые ввозят новые легковушки, мало что изменилось. Для граждан повысили ставки на машины, чей «возраст» более трех лет.
Для юрлиц, то есть по сути для импортеров авто, ставки выросли намного более существенно. К примеру, на новые авто с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличение было в 43 раза. В том числе ставки повысили и для грузовиков.