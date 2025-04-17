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Стройка под вопросом: в Челябинске второй раз провалился аукцион на метротрам

Аукцион на строительство метротрама в Челябинске сорвался из-за отсутствия заявок.

Источник: Комсомольская правда

Аукцион по выбору подрядчика для строительства тоннелей метротрама на улице Каслинской в Челябинске признан несостоявшимся. Ни одна компания не заявилась на торги с начальной стоимостью контракта 5,3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

— До окончания срока подачи заявок 17 апреля не поступило ни одного предложения, — говорится в протоколе к закупке.

Ранее не нашлось желающих строить тоннель под проспектом Победы. В тот раз тоже никто не заявился на торги. Заказчиком работ выступает группа компаний «Моспроект-3» — генподрядчик, отвечающий за реализацию метротрама.