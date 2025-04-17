Стройка под вопросом: в Челябинске второй раз провалился аукцион на метротрам

Аукцион по выбору подрядчика для строительства тоннелей метротрама на улице Каслинской в Челябинске признан несостоявшимся. Ни одна компания не заявилась на торги с начальной стоимостью контракта 5,3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.
— До окончания срока подачи заявок 17 апреля не поступило ни одного предложения, — говорится в протоколе к закупке.
Ранее не нашлось желающих строить тоннель под проспектом Победы. В тот раз тоже никто не заявился на торги. Заказчиком работ выступает группа компаний «Моспроект-3» — генподрядчик, отвечающий за реализацию метротрама.