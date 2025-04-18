Уроки строительства

Так, социальные объекты построены в Перми, Гайнах, Красновишерске, Березовке, Березниках, Гамово, Кунгуре, Кудымкаре и многих других территориях. Причем масштабы строительства школ за последние три года преобладают над возведением детских садов. К примеру, в 2023 году в крае ввели в эксплуатацию девять школ и шесть садиков, а в 2024-м — одиннадцать школ и три детсада.
Новые здания для общеобразовательных учреждений возводятся как для сокращения второй смены, так и для замены старых деревянных зданий на современные. Школы в регионе строятся на средства краевого и федерального бюджетов.
Сейчас в стадии строительства в крае находятся четыре школы и шесть детских садов. В этом году готовятся ко вводу в эксплуатацию школы в Перми на ул. Целинной, 15 (реконструкция), на ул. Уральской, 110, а также школа в строящемся микрорайоне «Погода» (возводит застройщик «Девелопмент-Юг») и в Березниках (возводит «Уралхим»). Уже введена и открыта школа в Перми на ул. Ветлужской (новый корпус школы № 55), в апреле дети начали заниматься в ней. В 2025 году сдадут также детские сады в деревне Башкултаево, Пермском округе и Очере.
В пресс-службе администрации Перми BG рассказали, что в период 2018—2024 годов в городе создали 12 576 новых мест в школах и 3871 место в детских садах. Новые места создаются с помощью строительства новых зданий, реконструкции и безвозмездной передачи в муниципальную собственность образовательных организаций, обновления материально-технической базы и оснащения их современным оборудованием. В частности, благодаря выкупу зданий и безвозмездной передаче их от застройщиков муниципалитету в Перми появились детсады на ул. Холмогорской, 2з, Машинистов, 43, Чернышевского, 17 В, Грибоедова, 68 В, Агатовой, 26, и по другим адресам. По концессионным соглашениям в городе ввели в строй «Техношколу им. В. П. Савиных» в Новых Лядах (в 2023 году), «Экошколу» по ул. Холмогорской, 2ж, и «Флагман» по ул. Кронштадтской, 41 (2024 год).
В пермском филиале корпорации «Девелопмент-Юг» отметили, что в рамках комплексного освоения микрорайона Ива построили два детских сада на 350 и 300 мест, а также самую большую в Пермском крае школу на 1626 мест. Все здания переданы в собственность городу. Сейчас при возведении экогорода «Погода» компания строит еще один корпус для начальных классов на 543 места. «Экогород “Погода” позиционируется как семейный район, здесь люди проживают семьями, в которых чаще всего двое и более детей. Поэтому все детсады и школы востребованы», — утверждают в компании. Суммарно девелопер возведет в микрорайоне 750 тыс. кв. м жилья, в котором будут проживать около 15 тыс. человек. В связи с этим в «Девелопмент-Юг» понимают, что действующих образовательных объектов на Иве будет недостаточно и в перспективе микрорайону потребуется строительство как минимум еще одного детсада. Кроме того, в рамках комплексного развития территории в Кондратово (ЖК «Мы») девелопер строит там здание детского сада на 450 мест.
В «Девелопмент-Юг» подчеркнули, что такой критерий, как наличие соцобъектов в шаговой доступности, играет важную роль при выборе покупателем жилья в той или иной локации. Поэтому компания предпочитает заниматься проектами комплексного освоения, которые включают в себя строительство жилья, коммерческого кластера и социальных объектов: детских садов, школ и прочего. «Дом человека не ограничивается стенами квартиры, ему нужна комфортная среда для жизни, когда все необходимое рядом, в том числе детский сад и школа», — рассуждают в корпорации.
По сведениям городского управления капстроительства, в 2023—2025 годах по нацпроекту «Образование» построили новые корпуса гимназии № 33 (825 учащихся), школы дизайна «Точка» (1050 учащихся) и здание общеобразовательного учреждения на ул. Ветлужской, 89 г (1050 учащихся). Сейчас возводится здание школы в Индустриальном районе Перми (1050 учащихся). Средняя стоимость строительства указанных объектов составляет 89 тыс. руб. за 1 кв. м. Сведения о средней цене возведения детского сада в управлении не предоставили, так как с 2021 года ведомство такие объекты не строит.
«Все дети дошкольного и школьного возраста обеспечены местами в образовательных учреждениях, но при этом сохраняется потребность в строительстве новых объектов в местах массовой жилой застройки, а также в строительстве новых корпусов взамен старых, аварийных», — подчеркнули в минобразования. В течение 2025−2030 годов в Прикамье планируется построить 60 объектов образования: школ, спортзалов для них и детских садов. В том числе в Перми по муниципальной программе «Доступное и качественное образование» в течение 2025−2027 годов будут созданы 5,4 тыс. мест в общеобразовательных организациях с помощью реконструкции и строительства объектов.
Оглянись на сад Еще несколько лет назад в Пермском крае остро не хватало дошкольных учреждений. По этой причине в 2008—2014 годах в регионе действовала программа «Мамин выбор», по которой семьи с детьми в возрасте от полутора до пяти лет, не посещающими детский сад, получали пособия. В результате действия проекта удалось добиться ликвидации очередей в детсады и снизить социальную напряженность, однако значительная доля детей лишилась дошкольного образования. «Мамин выбор» подвергался критике как со стороны общественности, так и правоохранительных органов. В итоге в 2013 году при губернаторе Викторе Басаргине было начато масштабное возведение детсадов. К сведению: в 2013 году в регионе велось строительство 15 детсадов на 1,3 тыс. мест и реконструировалось 27 (3,5 тыс. мест).
В связи со спадом рождаемости часть детских садов оказались невостребованными. Так, в августе 2024 года в дошкольные учреждения подали на 4 тыс. заявлений меньше, чем годом ранее, сообщала на пленарном заседании Пермской думы замглавы администрации города Екатерина Мальцева. Она отметила тенденцию к сокращению контингента учащихся. Тогда же стало известно о закрытии примерно десяти детских садов на консервацию из-за сокращения числа воспитанников.
На сегодняшний день, уточнили в мэрии, в столице Пермского края функционируют 88 дошкольных учреждений (77 детсадов, 11 структурных подразделений школ). В последние годы в связи с сокращением рождаемости невостребованными оказались 17 корпусов 15 детсадов на 1800 мест. В департаменте образования разрабатывается план перепрофилирования невостребованных зданий, при этом власти учтут техническое состояние зданий, востребованность и другие факторы. «Пустующие здания будут использоваться для размещения учреждений дополнительного образования, при проведении капитальных ремонтов других детских садов или школ для размещения детей и скорого возвращения к использованию по назначению при возникновении необходимости», — отметили в департаменте.
Урок усвоен Эксперты считают, что все вновь построенные и отремонтированные здания будут востребованы. Депутат краевого заксобрания, председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин подчеркнул, что к планированию развития образовательной инфраструктуры краевое минобразования подходит комплексно. В ведомстве исходят из демографической ситуации в территориях, степени износа действующих объектов, потребности в строительстве новых корпусов. «В некоторых школах Перми и малых городов дети до сих пор учатся в две смены — от этого надо переходить к односменному обучению. Мы, исходя из прогноза демографической ситуации, технического состояния объектов, загруженности учебного заведения, планируем либо проведение капитального ремонта, либо строительство нового здания», — пояснил депутат.
Помимо возведения новой образовательной инфраструктуры, власти Прикамья с помощью федеральной программы капремонтов в течение трех лет рассчитывают обновить в регионе 111 объектов образования: 50 школ, 33 детсада и 28 зданий среднего профессионального образования. Правительство Пермского края уже направило в федеральные органы власти заявку на софинансирование ремонтных работ — всего на модернизацию образовательных зданий требуется около 14 млрд руб., из них более 2 млрд руб. выделят из краевого бюджета.
«Пермский край очень достойно смотрится по восстановлению инфраструктуры в системе образования. Эта работа началась уже давно, а сейчас, при губернаторе Дмитрии Махонине, вопрос находится под особым контролем. Школы действительно сдаются, и это настолько технически современные здания, что в них приятно находиться», — подчеркнула председатель комиссии по образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи региональной Общественной палаты Зоя Галайда. Эксперт пояснила, что строительство дошкольных учреждений в регионе тоже спланировано. Но если потребность в таких объектах сейчас снижается по демографическим причинам, их все равно необходимо сохранять в системе образования, ведь потом они снова понадобятся. «На мой взгляд, в связи с появлением незанятых детских садов можно менять саму структуру дошкольного образования — формировать больше ясельных групп для детей младшего возраста. На такие группы сейчас большой спрос, особенно в Перми», — рассуждает госпожа Галайда.
Говоря о востребованности школ, общественник также указала на планы перевода обучения с двухсменного на односменное. Зоя Галайда считает, что система образования еще долго будет нуждаться в новых школах, так как проблема перехода на одну смену обучения в школах Прикамья не решена.