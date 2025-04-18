Уроки строительства

В пермском филиале корпорации «Деве­лопмент-Юг» отметили, что в рамках комплексного освоения микрорайона Ива построили два детских сада на 350 и 300 мест, а также самую большую в Пермском крае школу на 1626 мест. Все здания переданы в собственность городу. Сейчас при возведении экогорода «Погода» компания строит еще один корпус для начальных классов на 543 места. «Экогород “Погода” позиционируется как семейный район, здесь люди проживают семьями, в которых чаще всего двое и более детей. Поэтому все детсады и школы востребованы», — утверждают в компании. Суммарно девелопер возведет в микрорайоне 750 тыс. кв. м жилья, в котором будут проживать около 15 тыс. человек. В связи с этим в «Девелопмент-Юг» понимают, что действующих образовательных объектов на Иве будет недостаточно и в перспективе микрорайону потребуется строительство как минимум еще одного детсада. Кроме того, в рамках комплексного развития территории в Кондратово (ЖК «Мы») девелопер строит там здание детского сада на 450 мест.