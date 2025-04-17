IKEA зарегистрировала товарный знак в РФ

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Компания подала четыре заявки еще в 2023-м, но только в этом году Роспатент одобрил две из них. Ранее ТАСС сообщал, что возвращения IKEA в страну ждут 90% россиян. Однако, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, вряд ли оно случится в ближайшие годы. Что может помешать бренду вернуться в Россию в материале Газеты.Ru .