Нужен ли Ростову дизайн-код

В России, в том числе на юге, уже есть удачные примеры внедрения таких решений. Что такое дизайн-код? Для чего он нужен и зачем для этого отдельный документ? Выяснил Rostov.aif.ru.
Визуальный шум.
И горожане, и приезжие говорят о том, что вывески и указатели в Ростове создают визуальный хаос и выглядят, как лоскутное одеяло. Глаз от этого устаёт, да и в целом город выглядит неряшливо.
«Водила знакомых из Москвы по ростовским улицам. Они жаловались, что как будто попали в 1990-е: здесь — вывеска, там — реклама, где-то — доска на доме. Всё разнородное и друг с другом не сочетается», — пожаловалась ростовчанка Людмила.
Вопрос разработки дизайн-кода в донской столице поднимался ещё в 2023-м году. Такой документ отражает исторические, культурные и социальные особенности, позволяя создать узнаваемый образ города. Как для жителей, так и для туристов. К работе обещали привлечь архитекторов, урбанистов, общественных деятелей, бизнесменов, профильных чиновников и краеведов. На сегодня известно, что разработкой документа занимается правительственная «Региональная корпорация развития».
«Дизайн-код станет ориентиром, позволяющим избавиться от визуального шума, который режет глаз, когда гуляешь по любимым улицам города, и регулирующим размещение торговых точек и рекламных конструкций. Это серьёзный шаг к улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортной городской среды», — считает глава города Александр Скрябин.
Градоначальник пообещал, что перед внедрением документ обязательно покажут общественности.
По примеру Азова и Таганрога.
Подобное решение в 2018 году пытались ввести в Азове. Тогда местный муниципалитет сформировал единые правила для рекламных щитов и информационных вывесок. Свой дизайн-код в 2023 году приняли в другом туристическом городе Дона — Таганроге. Горожане глобальных изменений не заметили, но точечно документ всё-таки работает. Например, с Александровских торговых рядов благодаря новым ограничениям убрали большую вывеску федеральной продуктовой сети. Теперь её название нанесено так, чтобы лучше вписываться в историческое здание.
Не только в Ростовской области озаботились формированием идентичности города и его уникального облика. Дизайн-код уже есть в Воронеже, Ижевске, Иваново, Калининграде, Котласе, Архангельске, Твери, Саратове, Якутске, Тамбове, Тобольске, Челябинске и многих других российских городах. Словом, Ростов тут в отстающих. Не стоят на месте и соседние регионы.
«Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства отражены в едином документе. Он включает в себя требования к объёмно-пространственным, архитектурно-стилистическим характеристикам и цветовым решениям объектов капитального строительства, — рассказал “АиФ на Дону” заместитель главы города Краснодара Владимир Архипов.
При этом в столице Кубани решили идти дальше: теперь власти собираются «улучшить механизм выявления и демонтажа незаконных вывесок для создания безопасной, комфортной и визуально привлекательной городской среды». Предполагается, что эти шаги повысят конкуренцию в бизнесе.
Иными словами, Ростов может уже не «изобретать велосипед», а перенимать опыт других городов. С учётом тех ошибок, которые уже были учтены у соседей.
Комментарий
Член Союза архитекторов России, член комиссии по сохранению исторического архитектурного облика Ростова Александр Ломтев:
— Разработка документа о дизайн-коде — это не панацея. Не все знают, что у нас давно разработаны нормы, регулирующие внешний облик города. С 2015 года действует положение о рекламных и информационных конструкциях, а с 2017 года — правила благоустройства территории. Как показывает практика, эти регламенты часто просто игнорируют. Так же будет и с дизайн-кодом, если не мониторить исполнение уже действующих регламентов.
Что касается исторического центра, приоритет сейчас у регламентов, прописанных в проекте объединённой зоны охраны. Этот документ регулирует всё: от габаритов новых зданий до размеров вывесок и цвета окраски фасадов. Никакой дополнительный «дизайн-код» был бы не нужен, если б в проект объединённой зоны охраны (ОЗО) сразу внесли расширенные разделы про вывески с графическими приложениями.