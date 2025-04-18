Нужен ли Ростову дизайн-код

— Разработка документа о дизайн-коде — это не панацея. Не все знают, что у нас давно разработаны нормы, регулирующие внешний облик города. С 2015 года действует положение о рекламных и информационных конструкциях, а с 2017 года — правила благоустройства территории. Как показывает практика, эти регламенты часто прос­то игнорируют. Так же будет и с дизайн-кодом, если не мониторить исполнение уже действующих регламентов.