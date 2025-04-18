Это вам игрушки

По оценке замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова, рост производства товаров для детей составил 6% (в целом по России годовой объем составил 680 млрд руб.). В 2025 году на господдержку участников отраслевых кластеров в федеральном бюджете запланировано 295 млн руб. «Основная задача сейчас заключается в наращивании производства детских игрушек и игр. Для развития индустрии детских товаров на федеральном уровне утвержден план действий, в основе которого три направления — развитие системы классификации и статистического учета производства и обращения товаров для детей, стимулирование спроса и обеспечение доступности этой продукции, а также повышение уровня ее качества», — отметил Иван Куликов.