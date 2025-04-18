Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 18 апреля перед выходными

Национальный банк установил обновленные курс валют на 18 апреля 2025 года, пятницу. Так, перед выходными понижен курс доллара, однако повышены курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 18 апреля, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0814 белорусского рубля, 1 евро — 3,5050 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6695 белорусского рубля.
По отношению к валютным курсам, установленным на четверг, 17 апреля, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли. Заметнее изменен курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0032 белрубля, курс евро повысился на 0,0004 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0075 белрубля.
И еще импортное постельное белье смогут ввозить в Беларусь по лицензии.