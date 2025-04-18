Чтобы Ростов не стал пустыней. Как создать зелёный каркас в донской столице

Ростов-на-Дону стремительно теряет свои «лёгкие». Рост плотности застройки практически уничтожил зелёные коридоры, которые должны обеспечивать районы мегаполиса свежим воздухом и прохладой.
Что нужно сделать, чтобы некогда город-сад окончательно не превратился в пустыню? Разбирался rostov.aif.ru.
Что показал спутник.
Как показали исследования спутникового мониторинга, растительность в донской столице в 2010-х годах занимала 42−44%, за последние 10−12 лет уровень озеленения уменьшился до 26%. Процент качественных зелёных территорий сократился с 21% до 9%.
Координатор общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян и общественный деятель Наталия Помырляну разработали свои предложения по озеленению донской столицы и отнесли их в приёмную главы города Ростова.
По мнению общественников, наличие мощных производственных предприятий и активное развитие транспорта привело к тому, что деревья и кустарники в городе высаживают неравномерно в разных частях города. И, если до недавнего времени первостепенное значение придавалось эстетической роли зелёных насаждений, то сегодня на первый план выступают их санитарно-гигиенические функции — защита от пыли, газов, шума
Проблема в том, что в существующей системе мониторинга загрязнения окружающей среды Ростова нет как таковой подсистемы мониторинга зелёных насаждений. Отсюда инет данных о том, что именно отрицательно влияет на состояние растительного фонда города. Озеленение зачастую ведётся без научных знаний. Всё это в итоге приводит к печальному состоянию растений, а экологическая обстановка в городе ухудшается.
«Мониторинг состояния зелёных насаждений необходим. Это постоянно действующая система оперативного контроля за нарушением их устойчивости, повреждением вредителями, поражением болезнями и другими природными и антропогенными факторами среды. А также система слежения за динамикой этих процессов, обеспечивающих раннее выявление неблагополучного состояния насаждений, оценку и прогно з развития неблагополучных экологических ситуаций», — поясняет Елена Хатламаджиян.
Паркинг на газоне.
Показатель обеспеченности объектами озеленения общего пользования в Ростове ниже нормативных показателей. Вывод очень простой: сажать деревья нужно с учётом их породы, рекомендуемой специалистами для Ростовской области, состава почвы, ветровой карты, карты перспективного развития города и правил посадки. Например, летом при температуре выше +25°С эксперты не рекомендуют заниматься посадками. Исключение — растения в кадках с постоянным поливом и обработкой листвы.
Сегодня, увы, нельзя увидеть зелень, растущую вдоль ростовских улиц и магистралей. Отсюда повышенный уровень загазованности, запылённости и шума. Поэтому в ежегодных отчётах минприроды Ростовской области регулярно говорится о повышенном потенциале загрязнения атмосферы города.
Не в лучшем виде находятся и газоны. За ними почти никто особо не ухаживает. В основном они заняты паркингом и торговыми точками.
«К большому сожалению, сложившаяся система озеленения Ростова не способна существенно влиять на улучшение экологической ситуации в городе. Её нельзя рассматривать как основу экологического каркаса городской территории, — считает координатор общественного движения. — Объекты озеленения общего пользования не выполняют функции ключевых территорий из-за своей небольшой площади. Нет сформированных объектов озеленения, которые были бы буферными и дополнительно обеспечивали устойчивость экологического каркаса города».
Что делать?
По мнению Елены Хатламаджиян и Наталии Помырляну, создание крупных лесопарковых зон на основе участков городских лесов и природных комплексов малых рек значительно повысит площадь объектов озеленения общего пользования. А также решит проблему дефицита озеленённых рекреационных объектов.
В идеале зелёные насаждения должны представлять собой целостную экосистему, которая будет служить оздоровлению и улучшению городской среды. Так что же нужно сделать?
Общественники предлагают провести инвентаризацию всех посадок с дальнейшей их реконструкцией, что значительно улучшит качество городской среды. Об этом как разговорилось в первоначальной редакции генплана Ростова-на-Дону 2007 года. Специалисты предупреждали, что в 2017—2022 годах постареют 60% деревьев города. Поэтому тогда и подняли норматив озеленения до 36 кв. метров на одного человека. Достигнуть этого показателя не удалось. Перед ЧМ-2018 года норматив составил 18 кв. метров на одного человека с учётом повышающего коэффициента для степной зоны, а затем снизился до 16 кв.метров. Сегодня с учётом существующих норм в донской столице должно быть 45 парков из расчёта: один парк на 30 тысяч жителей. Но их-то нет!
Общественники считают, что нужно создать крупные общегородские парковые массивы. И хотя площадь их будет меньше, чем у районных парков и садов, зато они будут связаны между собой и с центром города зелёными артериями — полосами бульваров.
Кроме того, в городе должна появиться сеть малых форм зелёного строительства — архитектурно-декоративных комплексов, связанных с ансамблями улиц, площадей, водных поверхностей, жилых и промышленных кварталов
Предложенная территориальная система озеленения заработает в том случае, если проектирование и создание объектов озеленения будут делать с учётом особенностей ассортимента древесно-кустарниковых пород, а также географического положения города. Напомним, что Ростовская область относится к степной зоне с переходом в полупустыню.
Нужен форум.
Сегодня в России уделяется большое внимание развитию водно-зелёного градоэкологического каркаса. В составе экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования формирования и развития водно-зелёных городских каркасов в рамках реализации федерального проекта &a a16 mp;laquo;Формирование комфортной городской среды".
А ведущие профильные специалисты и органы местного самоуправления проводят форумы по этой проблеме на площадках Москвы, Казани, Краснодара. Что же касаетсяРостова, то, по мнению общественников, южный мегаполис не может похвастаться своей активностью в решении этой проблемы.
«Мы предлагаем на базе администрации города Ростова провести форум “Зелёный и здоровый город: Развитие водно-зелёного градоэкологического каркаса”. Привлечь кучастию в нём экспертов градостроительства, ландшафтной архитектуры и других специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Севастополя, Краснодара, Новосибирска, Казани для обмена опытом и построения концепции системы озеленения Ростова с её последующей планомерной реализацией», — предлагает Елена Хатламаджиян.
… Через полтора месяца в южном мегаполисе наступит лето. В последние годы оно очень жаркое и засушливое, поэтому вопрос водно-зелёного каркаса очень актуален для жителей Ростова. Согласитесь, как-то не хочется, чтобы некогда город-сад постепенно превратился в пустыню.