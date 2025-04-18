Чтобы Ростов не стал пустыней. Как создать зелёный каркас в донской столице

Общественники предлагают провести инвентаризацию всех посадок с дальнейшей их реконструкцией, что значительно улучшит качество городской среды. Об этом как разговорилось в первоначальной редакции генплана Ростова-на-Дону 2007 года. Специалисты предупреждали, что в 2017—2022 годах постареют 60% деревьев города. Поэтому тогда и подняли норматив озеленения до 36 кв. метров на одного человека. Достигнуть этого показателя не удалось. Перед ЧМ-2018 года норматив составил 18 кв. метров на одного человека с учётом повышающего коэффициента для степной зоны, а затем снизился до 16 кв.метров. Сегодня с учётом существующих норм в донской столице должно быть 45 парков из расчёта: один парк на 30 тысяч жителей. Но их-то нет!