Россия поставила рекорд по расчету за импортные товары в рублях

Отмечается, что это позволяет России и ее торговым партнерам избежать зависимости от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. Доля рублевых платежей при оплате импорта из стран Азии достигла рекордных 49,6%. На валюты недружественных стран пришлось всего 10,2% азиатского импорта, а на прочие валюты — 29,3%, пишет издание.