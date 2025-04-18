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Россия поставила рекорд по расчету за импортные товары в рублях

Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. Об этом сообщает ЦБ России.

Россия успешно сократила использование недружественных валют.

Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. Об этом сообщает ЦБ России.

«Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. Рубль становится главной внешнеторговой валютой страны. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%», — приводят данные «Известия».

Отмечается, что это позволяет России и ее торговым партнерам избежать зависимости от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. Доля рублевых платежей при оплате импорта из стран Азии достигла рекордных 49,6%. На валюты недружественных стран пришлось всего 10,2% азиатского импорта, а на прочие валюты — 29,3%, пишет издание.

Ранее URA.RU писало, что к концу 2025 года рубль может упасть до 103−105 за доллар и 14,3−14,5 за юань. Это связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга.