Популярная марка бензина побила годовой рекорд по стоимости

Ранее сообщалось, что в заправки готовятся к росту цен на бензин и дизель, а власти пообещали держать на контроле цены на топливо. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, внутренний рынок нужно обеспечить необходимыми объемами нефтепродуктов. Это касается топлива, масел, битума и других продуктов, которые обеспечивают развитие экономики страны.