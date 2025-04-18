Жительница Хабаровского края получила квартиру через суд

В Комсомольском районе жительница поселка Снежный после вмешательства прокуратуры получила квартиру вместо аварийной через суд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщина по договору социального найма жила в муниципальном жилье, где стала протекать крыша и дом был признан аварийным. Другого жилья у нее нет, поэтому ей пришлось вместе с дочерью-инвалидом снимать квартиру.
— Для восстановления жилищных прав матери и ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию обязанности предоставить семье благоустроенную квартиру. Во время рассмотрения дела ответчик добровольно исполнил требования, предоставлена двухкомнатная благоустроенная квартира, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, в Комсомольске-на-Амуре заселяют первый в Хабаровском крае арендный дом, стоимость аренды в котором гораздо ниже рыночной.