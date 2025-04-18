Власти Владивостока вернулись к проекту ВКАД вдоль Амурского залива

Администрация Владивостока возобновила работу над проектом Восточной кольцевой автодороги (ВКАД), несмотря на негативное отношение к нему многих горожан. Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», городские власти начали подготовку документации для планировки участка магистрали вдоль Амурского залива.
Протяжённость этого отрезка составит около 10 километров — от спорткомплекса «Динамо» до Татарской набережной. Трасса пройдёт по береговой линии, затронув пляжи, стоянки маломерных судов в районе Моргородка и русло Первой речки. При этом проект предусматривает обход нефтебазы, хотя ранее обсуждался её перенос за пределы города.
Подготовка проекта планировки и межевания ведётся за счёт городского бюджета. В зону строительства попадают более 80 кадастровых участков общей площадью почти 79 гектаров. Точные сроки завершения проектирования не указаны, но процесс может затянуться из-за необходимости инженерных изысканий и согласований.
Ранее предполагалось, что ВКАД будет проходить по эстакадам, чтобы не ограничивать доступ к морю, что тоже было спорно. Однако сейчас власти рассматривают более бюджетные варианты.
Напомним, идея строительства кольцевой дороги обсуждается уже более десяти лет, но до реализации дело так и не дошло. Параллельно администрация работает и над другими транспортными проектами, включая дублёр проспекта 100-летия Владивостока и мост между островами Русский и Елена.