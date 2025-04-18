Власти Владивостока вернулись к проекту ВКАД вдоль Амурского залива

Напомним, идея строительства кольцевой дороги обсуждается уже более десяти лет, но до реализации дело так и не дошло. Параллельно администрация работает и над другими транспортными проектами, включая дублёр проспекта 100-летия Владивостока и мост между островами Русский и Елена.