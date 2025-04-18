Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

GAC отзывает почти 17 000 кроссоверов в России из-за риска возгорания

Китайская автомобилестроительная компания GAC отзывает с российского рынка почти 17 000 кроссоверов GS8. Причиной стал риск возгорания автомобилей из-за утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки, сообщает Росстандарт.

Источник: Life.ru

«Отзыву подлежат 16 944 автомобиля GAC GS8, реализованных в период с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года», — указано в сообщении.

На всех указанных автомобилях должны затянуть гайки топливопровода, который идёт от насоса высокого давления.

Если автомобиль попадает под отзывную программу, владельцу нужно связаться с ближайшим дилерским центром. Все работы выполнят бесплатно.

Кстати, в начале апреля о масштабной отзывной компании сообщила российская «дочка» Toyota «Тойота Мотор». Это касается 1913 внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX600, которые сошли с конвейера в период с 2021 по 2022 год.