GAC отзывает почти 17 000 кроссоверов в России из-за риска возгорания

«Отзыву подлежат 16 944 автомобиля GAC GS8, реализованных в период с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года», — указано в сообщении.
На всех указанных автомобилях должны затянуть гайки топливопровода, который идёт от насоса высокого давления.
Если автомобиль попадает под отзывную программу, владельцу нужно связаться с ближайшим дилерским центром. Все работы выполнят бесплатно.
Кстати, в начале апреля о масштабной отзывной компании сообщила российская «дочка» Toyota «Тойота Мотор». Это касается 1913 внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX600, которые сошли с конвейера в период с 2021 по 2022 год.