Производственный потенциал хабаровских колоний оценил вице-губернатор

В сопровождении врио начальника УФСИН России по Хабаровскому краю Андрея Славницкого представители делегации совершили обход производственных площадей исправительных колоний № 12 и № 13. Они осмотрели различные участки, включая металлообрабатывающие цеха, деревообрабатывающие мастерские, швейные производства и участки по изготовлению офисной мебели. Особое внимание было уделено условиям труда осужденных, организации рабочих мест, а также качеству выпускаемой продукции.