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Производственный потенциал хабаровских колоний оценил вице-губернатор

Во время визита особое внимание было уделено условиям труда осужденных, организации рабочих мест и качеству выпускаемой продукции.

Источник: УФСИН по Хабаровскому краю

Производственные мощности исправительных учреждений в селе Заозерное Хабаровского района посетили представители краевой администрации во главе с вице-губернатором Хабаровского края Артемом Мельниковым. Целью визита стало ознакомление с производственным потенциалом учреждений регионального пенитенциарного ведомства, сообщает ИА AmurMedia.

В сопровождении врио начальника УФСИН России по Хабаровскому краю Андрея Славницкого представители делегации совершили обход производственных площадей исправительных колоний № 12 и № 13. Они осмотрели различные участки, включая металлообрабатывающие цеха, деревообрабатывающие мастерские, швейные производства и участки по изготовлению офисной мебели. Особое внимание было уделено условиям труда осужденных, организации рабочих мест, а также качеству выпускаемой продукции.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю, представители администрации учреждений рассказали о текущих проектах и планах по развитию производственной базы. Были обсуждены перспективы сотрудничества с местными предприятиями и возможности увеличения объемов выпускаемой продукции.

По итогам посещения вице-губернатор отметил высокий уровень организации производственного процесса и потенциал для дальнейшего развития.