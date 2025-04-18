По Тихоокеанской железной дороге перевезли первые 2 млн тонн угля

Напомним, первый сквозной поезд по магистрали прошел 30—31 октября 2024 года, состав состоял из 20 полувагонов с углем под тягой тепловоза ТЭМ14 и 2 пассажирских вагона сопровождения. Дорога до сих пор работает в тестовом режиме, специалисты уже проверили системы управления в реальных условиях, оценили движение составов на разных участках и выявили зоны, требующие улучшения.