По Тихоокеанской железной дороге перевезли первые 2 млн тонн угля

По Тихоокеанской железной дороге от Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) перевезено в порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе первые 2 млн тонн угля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, первый сквозной поезд по магистрали прошел
Порт Эльга, конечная станция Тихоокеанской железной дороги на побережье Охотского моря в Хабаровском крае, способен принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax. Морская гавань может одновременно загружать до четырех балкеров. Для обеспечения проводки судов в зимний период в порту работают буксиры ледового класса.
Тихоокеанская железная дорога была построена в 2024 году. Ее длина составляет 531 километр, а с учетом 18 разъездов и промежуточной станции — 626 километров. Это самый длинный частный железнодорожный маршрут в России. Пропускная способность магистрали — 30 млн тонн угля в год с возможностью увеличения до 50 млн тонн в год.