Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По Тихоокеанской железной дороге перевезли первые 2 млн тонн угля

Тестирование новой магистрали из Якутии в новый порт в Хабаровском крае завершается.

По Тихоокеанской железной дороге от Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия) перевезено в порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе первые 2 млн тонн угля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, первый сквозной поезд по магистрали прошел 30—31 октября 2024 года, состав состоял из 20 полувагонов с углем под тягой тепловоза ТЭМ14 и 2 пассажирских вагона сопровождения. Дорога до сих пор работает в тестовом режиме, специалисты уже проверили системы управления в реальных условиях, оценили движение составов на разных участках и выявили зоны, требующие улучшения.

Порт Эльга, конечная станция Тихоокеанской железной дороги на побережье Охотского моря в Хабаровском крае, способен принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax. Морская гавань может одновременно загружать до четырех балкеров. Для обеспечения проводки судов в зимний период в порту работают буксиры ледового класса.

Тихоокеанская железная дорога была построена в 2024 году. Ее длина составляет 531 километр, а с учетом 18 разъездов и промежуточной станции — 626 километров. Это самый длинный частный железнодорожный маршрут в России. Пропускная способность магистрали — 30 млн тонн угля в год с возможностью увеличения до 50 млн тонн в год.