Нотариус заявил, что арендаторы могут продать квартиру без ведома хозяина

Мошенники используют поддельные документы для захвата чужой собственности.
Арендаторы могут продавать квартиры без ведома владельца, так как для сделок купли-продажи не требуется обязательного визита к нотариусу. Об этом рассказал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.
«Арендаторы продают снятую квартиру без ведома и присутствия хозяина», — передает слова Полякова агентство «Прайм». Он добавил, что отсутствие требования об обязательном визите к нотариусу при продаже недвижимости создает возможность для мошенников использовать поддельные документы и завладевать чужой собственностью.
Он подчеркнул, что при наличии нотариуса происходит проверка личностей участников, включая запросы в базы МВД и другие учреждения. Общение с заявителями помогает нотариусам выявить мошенников, так как человек, не имеющий прав на квартиру, часто выдает себя во время беседы. Такой тщательный подход способствует разоблачению преступных схем, заключил Поляков.