Нотариус заявил, что арендаторы могут продать квартиру без ведома хозяина

Он подчеркнул, что при наличии нотариуса происходит проверка личностей участников, включая запросы в базы МВД и другие учреждения. Общение с заявителями помогает нотариусам выявить мошенников, так как человек, не имеющий прав на квартиру, часто выдает себя во время беседы. Такой тщательный подход способствует разоблачению преступных схем, заключил Поляков.