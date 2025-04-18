ИЭСК потеряла 800 млн рублей из-за запрета на майнинг в Приангарье

«У нас действовал запрет на майнинг в зимний период. Мы посчитали, что компания не получила около 800 млн рублей в выручке за счет тарифа на передачу. И мы еще не знаем, какую часть выручки потеряем в связи с тотальным запретом майнинга», — заявил Сергей Ересов на круглом столе по энергоэффективности.