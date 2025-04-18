ИЭСК потеряла 800 млн рублей из-за запрета на майнинг в Приангарье

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) недополучила около 800 млн рублей выручки за первые три месяца 2025 года после введения ограничений на майнинг криптовалют. Об этом заявил замгендиректора ИЭСК Сергей Ересов, отметив, что запрет не решил проблему энергодефицита в регионе, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от «Интерфакс», потерянные из-за запрета на майнинг в зимний период 2025 года средства компания недополучила из-за снижения оплаты за передачу электроэнергии.
«У нас действовал запрет на майнинг в зимний период. Мы посчитали, что компания не получила около 800 млн рублей в выручке за счет тарифа на передачу. И мы еще не знаем, какую часть выручки потеряем в связи с тотальным запретом майнинга», — заявил Сергей Ересов на круглом столе по энергоэффективности.
По данным властей, запрет высвободил около 300 МВт. Как отметил Сергей Ересов, с запретом майнинга проблема не решилась. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев поддержал эту позицию.
С 1 января 2025 года в нескольких регионах, включая южную часть Иркутской области, введен запрет на майнинг, который продлился до 15 марта. В апреле правительство установило круглогодичный запрет на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года до 15 марта 2031 года из-за энергодефицита, особенно в осенне-зимний период. Это затрудняет новые инвестиционные проекты и подключение социальных объектов к сетям.
Напомним, что ранее тему введения круглогодичного запрета майнинга на южной территории Иркутской области до 2031 года обсудили в Иркутске. На круглом столе в том числе зашла речь о том, как в дальнейшем применять высвобожденную мощность электроэнергии. В настоящее время законодательно нет возможности перераспределить объемы электроэнергии на другие нужды.
Помимо этого, стало известно, в каких именно районах Иркутской области будет действовать круглогодичный запрет майнинговой деятельности по 2031 год. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинга на юге Приангарья, такая мера будет действовать с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.