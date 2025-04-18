Прокуратуре Владивостока пришлось снова придать ускорения аварийным работам «Примводоканала»

Напоминаем, что представителям прокуратуры уже не в первый раз приходится контролировать работу «Приморского водоканала» и его структурных подразделений. Например, потребовал вмешательства надзорного ведомства мартовский порыв на канализационной сети на главной набережной Владивостока, возле здания бывшего городского океанариума. Несмотря на то, что это туристический центр города, восстановительные работы слишком затянулись.