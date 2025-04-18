Прокуратуре Владивостока пришлось снова придать ускорения аварийным работам «Примводоканала»

Из-за порыва без холодного водоснабжения осталось порядка 150 жителей микрорайона Эгершельд. Представители прокуратуры выехали на место аварии, чтобы проконтролировать ход работ. Должностные лица «Примводоканала» получили предупреждение об ответственности за непринятие мер к скорейшему восстановлению подачи коммунальных услуг.
К вечеру 17 апреля водоснабжение было восстановлено.
Напоминаем, что представителям прокуратуры уже не в первый раз приходится контролировать работу «Приморского водоканала» и его структурных подразделений. Например, потребовал вмешательства надзорного ведомства мартовский порыв на канализационной сети на главной набережной Владивостока, возле здания бывшего городского океанариума. Несмотря на то, что это туристический центр города, восстановительные работы слишком затянулись.
А в декабре прошлого года без вмешательства прокуратуры не обошлось при ликвидации поломки канализационного люка возле дома № 46 на улице Некрасовской с поликлиникой на первом этаже. Из-за обширной течи лестница, ведущая к входу в поликлинику, обледенела, лишив пациентов и жильцов возможности безопасно спуститься к зданию. Представителю прокуратуры пришлось самому вызывать на место рабочих.