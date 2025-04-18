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Двое уволенных строителей в Братске отсудили 189 тысяч рублей

Работодатель скопил перед уволенными сотрудниками долги по зарплате.

Источник: AP 2024

В Братске прокуратура помогла работникам получить долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Иркутской области.

Двум работникам строительной фирмы работодатель не выплатил зарплату при увольнении. В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженности с организации в пользу работников. Суд удовлетворил требования.

В итоге двое работников получили выплату на общую сумму 189 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что дневник 15-летней иркутянки помог раскрыть ее убийство, совершенное 23 года назад.