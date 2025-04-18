Двое уволенных строителей в Братске отсудили 189 тысяч рублей

В Братске прокуратура помогла работникам получить долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Иркутской области.
Двум работникам строительной фирмы работодатель не выплатил зарплату при увольнении. В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать задолженности с организации в пользу работников. Суд удовлетворил требования.
В итоге двое работников получили выплату на общую сумму 189 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что дневник 15-летней иркутянки помог раскрыть ее убийство, совершенное 23 года назад.