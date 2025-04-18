В Челябинской области оказались одни из самых наименьших цен на готовое жилье

Как пишет «Коммерсант», который в своих выводах опирается на данные сервиса «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбера, в марте 2025 года средняя цена квадратного метра в готовой квартире на первичном рынке недвижимости в Челябинской области составила 76,1 тыс. рублей. Обратим внимание, что эта цена не объявления, а именно сделки. За месяц показатель вырос на 0,5%. Он является самым низким среди двадцатки крупнейших регионов страны.