Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области оказались одни из самых наименьших цен на готовое жилье

Аналитики оценили динамику на рынке готового жилья в крупнейших российских регионах.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Коммерсант», который в своих выводах опирается на данные сервиса «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбера, в марте 2025 года средняя цена квадратного метра в готовой квартире на первичном рынке недвижимости в Челябинской области составила 76,1 тыс. рублей. Обратим внимание, что эта цена не объявления, а именно сделки. За месяц показатель вырос на 0,5%. Он является самым низким среди двадцатки крупнейших регионов страны.

Также в этом списке на 11 месте расположился еще один регион Уральского федерального округа — Свердловская область. Средняя цена квадратного метра готового жилья в этом регионе в марте была равна 91 тыс. рублей.