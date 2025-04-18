В Новосибирске предложили перенести старые дома с улицы Инской в другое место

«В архивах была найдена информация о каждом доме на Инской, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая. — Мы знали, что за люди там жили, чем они занимались. Это были представители разных профессий и сословий: дворяне, купцы, крестьяне, приезжавшие из разных уголков страны и начинавших здесь новую главу своей жизни. Благодаря их именам и историям, а также сохранившимся домам Инская оживала в рассказах экскурсоводов. Легко было представить себе, что происходило на этой улице сто лет назад. В 2019 году нами был разработан проект воссоздания квартала Инской в историческом облике, он предполагал реконструкцию старых домов и восстановление утраченных построек. Было проведено много презентаций, встреч с властями и бизнесменами, и даже был найден потенциальный инвестор. Но ничего не вышло — власти дали зеленый свет другим решениям. За пять лет дома на Инской постепенно сносили, и сейчас снос фактически завершается. Все будет застроено».