В Новосибирске предложили перенести старые дома с улицы Инской в другое место

В Новосибирске на улице Инской практически полностью снесли деревянные дома, построенные еще в те времена, когда город назывался Новониколаевском. На протяжении последних десяти лет архитекторы и общественники пытались сохранить эти объекты деревянного зодчества. Но сделать этого не получилось — исторический квартал не был создан, дома с богатой резьбой памятниками не признали. Сейчас там фактически осталось два старых дома постройки конца 19-го — начала 20 века. Их предложили перенести в другое место. BFM-Новосибирск узнал, почему те, кто пытается спасти историю Инской, не верит в то, что предложение удастся реализовать.
Улица Инская — одна из старейших улиц города. Она обозначена на первых градостроительных планах поселения. Здесь, несмотря на плотно сжимающееся кольцо многоэтажек, вплоть до последнего времени сохранялись деревянные дома, которые были почти ровесниками города. Они не стали памятниками, выглядели не идеально-открыточно, но хранили историю и дух этого места. На Инскую в последние годы водили экскурсии, и они пользовались популярностью.
«В архивах была найдена информация о каждом доме на Инской, — рассказала BFM-Новосибирск кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая. — Мы знали, что за люди там жили, чем они занимались. Это были представители разных профессий и сословий: дворяне, купцы, крестьяне, приезжавшие из разных уголков страны и начинавших здесь новую главу своей жизни. Благодаря их именам и историям, а также сохранившимся домам Инская оживала в рассказах экскурсоводов. Легко было представить себе, что происходило на этой улице сто лет назад. В 2019 году нами был разработан проект воссоздания квартала Инской в историческом облике, он предполагал реконструкцию старых домов и восстановление утраченных построек. Было проведено много презентаций, встреч с властями и бизнесменами, и даже был найден потенциальный инвестор. Но ничего не вышло — власти дали зеленый свет другим решениям. За пять лет дома на Инской постепенно сносили, и сейчас снос фактически завершается. Все будет застроено».
От исторического квартала на улице Инской, который пытались спасти защитники культурного наследия, фактически осталось два дома — Инская, 7 и Инская, 19. Оба этих дома примечательны богатой резьбой. Но сейчас с дома № 19 уже сняли ажурные наличники. Общественникам сказали, что их увезли в какой-то музей. Чтобы представить, как они выглядели, можно посмотреть архивные фотографии или рисунки архитекторов, которые стремились запечатлеть ускользающую красоту деревянного зодчества.
Пытаясь сохранить дома целиком, а не частями, историки и архитекторы многократно встречались с представителями региональной и муниципальной власти и с застройщиком, который возводит на Инской новые многоэтажки. В ходе одной из встреч возникла идея переноса объектов деревянного зодчества в другое место.
«Когда перебирали различные варианты и озвучили такую идею, застройщик выразил согласие и даже сказал, что поможет перевезти дома (точнее, речь шла об одном доме) в другое место. Но вопрос — куда их везти, — говорит архитектор, член Новосибирского союза архитекторов, председатель отделения ВООПИК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева. — В черте города нет таких площадок музейных, нет подобной практики. Мы обратились в институт археологии и этнографии СО РАН, у которого есть Историко-архитектурный музей под открытым небом. Там сначала идеей заинтересовались, но потом, всё взвесив, сочли проект слишком дорогим и сказали “скорее нет, чем да”. Формально точка в обсуждении еще не поставлена, окончательное решение не принято. Застройщик сказал, что готов ждать до мая — июня».
Несмотря на готовность застройщика пока не сносить оставшиеся деревянные дома на Инской и продолжающуюся переписку и разговоры, практически никто из общественников не верит в реальность переноса домов. Они напоминают, что у города и бизнеса было время и все возможности сделать на Инской квартал, подобный тому, что есть в Иркутске. Но это не было сделано ни десять, ни пять лет назад, когда многие дома еще стояли на месте. Сейчас, когда их осталось всего два, все разговоры — это просто реквием по старой Инской.
О более счастливой судьбе старого здания в этом же квартале можно прочитать здесь. У здания тяговой подстанции был охранный статус, снести его не могли и поэтому привели в порядок, чтобы не портил своим видом жилой комплекс.